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В Беларуси разрабатывают интернет-магазин, в котором товар можно будет понюхать. Как это работает?

10 декабря 2019 06:46
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Новости Беларуси. К концу 2020 года одна из белорусских IT-компаний планирует презентовать необычный интернет-магазин: в нем товар можно будет понюхать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Необычному проекту уже пообещали предоставить безлимитный облачный хостинг и техподдержку. Чтобы передать запах, владельцы интернет-магазинов смогут бесплатно присылать покупателям особые пластины с набором запахов. При просмотре товара пластина активируется через специальное приложение к смартфону или компьютеру.

В Беларуси разрабатывают интернет-магазин, в котором товар можно будет понюхать. Как это работает?-1

Сидя перед мониторами, покупатели смогут ощутить запахи продуктов, свежего белья, косметики, а будущие автовладельцы – даже запахи люксовых автомобилей! Официальный анонс необычного магазина состоится после того, как технология будет полностью готова и запатентована.

# It-технологии # общество # Фотофакт

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