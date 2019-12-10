В Беларуси разрабатывают интернет-магазин, в котором товар можно будет понюхать. Как это работает?

Новости Беларуси. К концу 2020 года одна из белорусских IT-компаний планирует презентовать необычный интернет-магазин: в нем товар можно будет понюхать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Необычному проекту уже пообещали предоставить безлимитный облачный хостинг и техподдержку. Чтобы передать запах, владельцы интернет-магазинов смогут бесплатно присылать покупателям особые пластины с набором запахов. При просмотре товара пластина активируется через специальное приложение к смартфону или компьютеру.