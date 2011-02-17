В Беларуси разрабатывается новая программа демографической безопасности

Об этом сегодня заявила министр труда и социальной защиты Марианна Щеткина.

В единый день информирования она посетила Устяжский торфо-брикетный завод Минской области, где встретилась с работниками и ответила на их вопросы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В программе четко будут прописаны шаги по стимулированию рождаемости в стране. В частности, предлагается увеличить декретный отпуск на две недели, а пособия по уходу за ребенком до трех лет довести до уровня средней заработной платы.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

По увеличению пособия по ухода за ребёнком будет увязка со средней заработной платой. Но мы же тоже прекрасно понимаем, что нельзя увязать пособие с заработной платой каждого человека. Хотя можно было бы, если бы на это пошёл наниматель. Поэтому мы будем ориентироваться на те возможности, которые есть сегодня в фонде, и, конечно, эту увязку пока со средней заработной платой по республике.