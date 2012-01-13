В Беларуси размер кредита на строительство будет напрямую зависеть от размеров всей жилой площади, находящейся в собственности получателя

Причем, не только по месту проживания, но и в других населенных пунктах республики. Эту величину соответственно вычтут из размера выделяемого кредита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



По мнению экспертов, данная мера позволит сделать жилищную политику более эффективной и направить основную часть средств на строительство социального жилья нуждающимся.



Александр Горваль, начальник управления жилищного строительства Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Государство должно помогать в создании того жилья, которого действительно не хватает для семьи. И если уже есть жилье, то можно с полной уверенностью говорить о том, что семья обеспечена жильем. При переезде в другие населенные пункты теперь будет зачитываться жилье по всей республике. Ранее учитывалось жилье только по месту регистрации при расчете норматива льготно кредитуемой площади.

Полагаю, что это справедливое решение. Лучше имеющие средства направить на строительство жилья для тех, у кого его действительно нет не только в данном населенной пункте, но и в других пунктах страны.