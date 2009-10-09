В Беларуси растет роль малого бизнеса в реализации отечественных товаров

Эти данные привел директор департамента по предпринимательству Минэкономики Александр Лихачевский.

В общем объеме продаж доля ИП и небольших фирм за первую неделю октября превысила статистические данные за сентябрь. Рост, хотя и небольшой – 1%, но стабильный.

Положительная динамика объясняется рядом преференций, которые бизнесмены получили в соответствии с мерами по либерализации экономики. В частности, мелким экспортерам отечественных товаров разрешено уплачивать единый торговый сбор в размере всего 35 тысяч рублей в месяц независимо от партии товара. Правда, предоставлять подобные льготы предпринимателям, продающим белорусскую продукцию на внутреннем рынке, пока не планируется.

- Наибольший удельный вес продукции, отгруженной субъектам малого бизнеса, был отмечен на предприятиях, подведомственным Гродненскому облисполкому (36%) и Минторгу (27,3%). Меньше всего продукции малому бизнесу отгрузили предприятия, подведомственные концерну «Белнефтехим» (0,9%) и Мингорисполкому (1,5%), - заявил Александр Лихачевский.