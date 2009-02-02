В Беларуси растет число заболевших ОРВИ и гриппом

На прошлой неделе зарегистрировали почти 79 тысяч случаев. В основном болеют дети. Учебный процесс приостановили в 81-й школе.

В семи крупных городах ввели противоэпидемиологические меры. К столице в этом списке присоединились Гомель, Гродно, Брест, Лида, Пинск и Бобруйск. В поликлиниках – очереди. Врачи с трудом справляются с таким числом пациентов.

Для сравнения, в прошлом году эпидемия гриппа была объявлена в столице с 24 января и продлилась до 3-го марта. Сильные морозы могут приостановить эпидемию. Врачи советуют внимательнее относиться к своему здоровью, и при первых признаках болезни обращаться к врачу. Ведь для человека зачастую опасна не сама болезнь, а ее последствия.