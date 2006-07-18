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В Беларуси растет число брачных союзов

18 июля 2006 07:30
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Только в этом году зарегистрировано свыше 21 тысячи молодых семей и около 13 тысяч разводов, сообщили в Министерстве статистики и анализа. Для сравнения: за этот же период прошлого года было 19 тысяч браков и 12 тысяч разводов. Следует отметить, что в последние годы в республике наметилась позитивная тенденция роста числа зарегистрированных браков и снижения числа разводов. Так, если в январе-мае прошлого года на 1000 брачных союзов приходилось 642 развода, то за такой же период этого года - 607.
# общество

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