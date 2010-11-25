В Беларуси расширяется перечень подростков, которых можно направлять в спецучреждения

МВД Беларуси предлагает ограничить пребывание несовершеннолетних на улицах в ночное время. Ведь именно в эти часы молодые люди чаще всего нарушают закон, заявил министр внутренних дел Анатолий Кулешов.

Глава ведомства также считает, что ситуацию с подростковой преступностью улучшит и принятый накануне в первом чтении депутатами законопроект, касающийся профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

Документ предполагает расширение перечня подростков, которых можно направлять в спецучреждения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Оказывается, многие, из тех, кто побывал там, в дальнейшем уже не нарушают закон.

Анатолий Ванькович, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Из тех, кого мы направляем, только порядка 10% снова попадают в поле зрения правоохранительных органов. То есть, сама система, которая должна работать, работает, но необходима определенная корректировка. Как бы там ни задавали вопросы, но это не осуждение молодого человека, а направление на исправление.