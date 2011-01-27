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В Беларуси раскрываемость преступлений составляет 60%

27 января 2011 13:01
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В Беларуси сокращается число преступлений. Причем, это тенденция последних лет.

Количество краж и убийств за три года сократилось более чем на треть. Разбоев — наполовину. Улучшилась раскрываемость преступлений. Сегодня она составляет 60%. А особо тяжких — без малого 100%, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Григорий Василевич, генеральный прокурор Республики Беларусь:
Особо тяжкие преступления, конечно же, всегда в поле зрения правоохранительных органов и прокуратуры. Мы анализируем положение дел в этой области и стремимся к тому, что бы преступления такого рода раскрывались.

# общество

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