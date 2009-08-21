В Беларуси раскрыта группа, занимающаяся подделкой дипломов

По делу проходят четыре человека: один молодой человек и три женщины (жители Минска и Минской области). Две женщины работали методистками в вузе, одна преподавателем, а молодой человек является выпускником одного из вузов.

Следствие установило, что своей незаконной деятельностью обвиняемые занимались с 2005 по 2009 год.

- Одна из работниц в учебном заведении предлагала студентам не учиться, а заплатить за получение диплома или содействие в учебе, - пояснили в прокуратуре.



Всего установлено 7 фактов преступных действий фальсификаторов. Наибольшая сумма, которая была передана им в виде вознаграждения, составляет $4,5 тыс.



Необходимо отметить, что поддельные документы были достаточно высокого качества.

- Картинка, печать и подпись ректора были хорошего качества и на обывательском уровне очень похожи на настоящие. Фиктивность дипломов можно было установить только с помощью специальной экспертизы, - сообщили в прокуратуре БелТA.

Прокуратура Минской области сегодня направила в суд Минского района дело о выдаче фиктивных дипломов одного из белорусских вузов. Трое в настоящее время находятся в СИЗО, а одна из обвиняемых - под подпиской о невыезде.

