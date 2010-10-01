В Беларуси проживают более 2,5 млн. пенсионеров

В России 1 октября вступил в силу запрет Центробанка на деятельность пунктов обмена валют. С сегодняшнего дня валюту можно обменять только в отделениях банков.
Набрав номер 142, можно будет узнать время работы и приемные дни чиновников, уточнить, какие документы нужны, чтобы решить жилищные вопросы или вопросы со строительством, опекой, льготами.
Наши русские коллеги так долго боролись за свободу слова в 90-ые, что в конце первого десятилетия двухтысячных насмешили весь мир медиа своим очередным превращением в марионеток-телекиллеров.
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