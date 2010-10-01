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В Беларуси проживают более 2,5 млн. пенсионеров

01 октября 2010 07:28
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Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.В последнее время расходы на финансирование пенсионных выплат составляют около 10% ВВП, пишет БелТА.
# общество

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