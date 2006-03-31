В Беларуси проводится профилактика птичьего гриппа

Беларуси вряд ли удастся избежать появления на своей территории птичьего гриппа. Об этом заявил журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Энвер Бариев. Однако, по словам руководителя МЧС, в республике в настоящее время ведется системная профилактическая работа, разработан четкий план мероприятий на случай его возникновения. В то время как, вирус H5N1 обнаружен более чем в 30 странах мира, в Беларуси случаев заболевания птицы до сих пор не зарегистрировано.