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В Беларуси проводится профилактика птичьего гриппа

31 марта 2006 10:15
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Беларуси вряд ли удастся избежать появления на своей территории птичьего гриппа. Об этом заявил журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Энвер Бариев. Однако, по словам руководителя МЧС, в республике в настоящее время ведется системная профилактическая работа, разработан четкий план мероприятий на случай его возникновения. В то время как, вирус H5N1 обнаружен более чем в 30 странах мира, в Беларуси случаев заболевания птицы до сих пор не зарегистрировано.
# общество

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