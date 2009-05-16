В Беларуси прошёл Единый день футбола (ВИДЕО)

До самого вечера спортсмены, школьники, чиновники и артисты играли в футбол, а для гостей организаторы подготовили концерт.

Этой игре покорны не только все возрасты, но и все чины. Спортсмены и школьники, чиновники и артисты. На футбольные поля Беларуси вышли сотни тысяч профессионалов и любителей. Этот Единый день футбола объединил всех в одном желании – забить гол.

– Я рад, что на всех площадках сегодня играют в футбол, полно людей. Все поздравляют друг друга с праздником здоровья, – отметил министр спорта и туризма Республики Беларусь Александр ГРИГОРОВ.

На празднике здоровья даже чиновники проводили импровизированные мастер-классы, но и с гордостью рассказывали о своих успехах в футболе. Кстати, первый секретарь БРСМ Юрий Криводубский вошел в группу лидеров по забитым мячам на артистическом чемпионате Беларуси по футболу – он мастерски попал в ворота соперников три раза.

– Я болельщик со стажем. Я болел за «Динамо» (Минск) и «Динамо» (Киев), такая была дилемма, а сейчас конечно сборная Беларуси, – рассказал первый секретарь ЦК БРСМ Юрий КРИВОДУБСКИЙ.

И спорт это, пожалуй, единственная область, где болеют горячо, громко и с радостью.

В Беларуси – сотни больших стадионов и тысячи спортивных площадок. И на всех сегодня кипели не шуточные страсти. Родители не скрывали эмоций и боролись с желанием выскочить на поле.

– Сейчас на всех стадионах РБ играют в футбол. Это здорово. Мы гарантируем, что такие мероприятия будем проводить ежегодно, может, замахнемся и на неделю футбола, – сказал председатель ассоциации БФФ Геннадий НЕВЫГЛАС.

Футбольная неделя еще впереди, но сегодняшний день показал, что этот вид спорта – один из самых любимых в Беларуси.

Екатерина Рабец, Руслан Гринкевич, телекомпания СТВ