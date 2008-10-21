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В Беларуси проходят траурные мероприятия в память 65-летия трагедии Минского гетто

21 октября 2008 16:53
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Траурным шествием от сквера на месте бывшего еврейского кладбища до мемориала "Яма", бывшие узники, ветераны и молодежь почтили память погибших невинных людей.

Возложить цветы к месту трагедии приехали также делегации из Израиля, Германии, Америки. Среди них бывшие заключенные гетто и родственники жертв Холокоста. На траурном митинге, его участники отметили, что память о жертвах нацизма и геноцида священна и не подлежит пересмотру. 

И сегодня же Президент Беларуси Александр Лукашенко направил обращение соотечественникам и зарубежным гостям. В нем глава государства отметил, что скорбная годовщина уничтожения узников Минского гетто болью отзывается в сердцах белорусов и напоминает о тяжелых испытаниях, которые выпали на долю белорусского народа в годы Великой Отечественной.

# общество

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