В Беларуси проходит совместная подготовка войск ВВС и ПВО

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается совместная тренировка Вооруженных Сил. Ее главная задача – отработать боевые действия подразделений войск ВВС и ПВО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.С самого утра весь личный состав находится в боевой готовности и ожидает своих задач.

В ходе учения подразделениям необходимо не только четко и быстро отреагировать на полученную вводную, но и достичь определенной слаженности действий. На все есть строгий норматив. По мере прохождения препятствий тренировка станет все более масштабной. К уже действующим войскам добавятся еще несколько мобильных подразделений, в том числе авиация. А для точности разведки используют беспилотные летательные аппараты.