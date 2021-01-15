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В Беларуси проходит совместная подготовка войск ВВС и ПВО

15 января 2021 06:40
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается совместная тренировка Вооруженных Сил. Ее главная задача – отработать боевые действия подразделений войск ВВС и ПВО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.С самого утра весь личный состав находится в боевой готовности и ожидает своих задач.  

В Беларуси проходит совместная подготовка войск ВВС и ПВО-1

В ходе учения подразделениям необходимо не только четко и быстро отреагировать на полученную вводную, но и достичь определенной слаженности действий. На все есть строгий норматив. По мере прохождения препятствий тренировка станет все более масштабной. К уже действующим войскам добавятся еще несколько мобильных подразделений, в том числе авиация. А для точности разведки используют беспилотные летательные аппараты.  

В Беларуси проходит совместная подготовка войск ВВС и ПВО-4

Таким образом, действия всех войск объединятся в единый замысел, а полученный опыт используют во время проведения совместного оперативного учения Беларуси и России «Запад-2021».  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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