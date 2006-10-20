В Беларуси проходит месячник надзора и контроля за безопасными условиями труда в строительстве

Он объявлен в связи с высоким уровнем производственного травматизма, многочисленными нарушениями норм и правил при производстве строительных и монтажных работ. Так, за первые две недели октября проверено более 300 строительных объектов. Выявлено около 4 тысяч нарушений правил и норм по охране труда. Запрещена работа 270 единиц оборудования и механизмов. К административной ответственности привлечены 76 нанимателей и 241 должностное лицо. Оперативные проверки проходят ежедневно.