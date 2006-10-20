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В Беларуси проходит месячник надзора и контроля за безопасными условиями труда в строительстве

20 октября 2006 11:15
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Он объявлен в связи с высоким уровнем производственного травматизма, многочисленными нарушениями норм и правил при производстве строительных и монтажных работ. Так, за первые две недели октября проверено более 300 строительных объектов. Выявлено около 4 тысяч нарушений правил и норм по охране труда. Запрещена работа 270 единиц оборудования и механизмов. К административной ответственности привлечены 76 нанимателей и 241 должностное лицо. Оперативные проверки проходят ежедневно.
# общество

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