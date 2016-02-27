В Беларуси проходит конкурс научных исследований среди школьников

Новости Беларуси. В Беларуси проходит конкурс, в котором свои исследования и научные работы презентуют талантливые школьники и лицеисты со всей страны. Заявку на участие подало более тысячи ребят, однако выбрали 375 самых убедительных.

Нынешняя битва умов проходит по 18 предметам, а в жюри — представители вузов и Национальной академии наук.

К слову, из года в год выбрать лучших из лучших все труднее. Ведь уровень работ растет, да и доклады становятся глубже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Жилко, председатель жюри, доцент кафедры теоритической физики и астрофизики физического факультета Белорусского государственного университета:

Исследования практически во всех областях физики, начиная от механики и заканчивая камерой Вильсона, которая измеряет треки частиц из космоса. Ребята всем этим интересуются, и у них есть возможности это сделать. Я думаю, что часть из них будут в науке. Это те люди, которые сейчас научились творчески мыслить. Они умеют задавать вопросы «почему» и умеют искать ответы на эти вопросы. Это очень важно.