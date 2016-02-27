Прямой эфир

В Беларуси проходит конкурс научных исследований среди школьников

27 февраля 2016 13:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси проходит конкурс, в котором свои исследования и научные работы презентуют талантливые школьники и лицеисты со всей страны. Заявку на участие подало более тысячи ребят, однако выбрали 375 самых убедительных.

Нынешняя битва умов проходит по 18 предметам, а в жюри — представители вузов и Национальной академии наук.

К слову, из года в год выбрать лучших из лучших все труднее. Ведь уровень работ растет, да и доклады становятся глубже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Жилко, председатель жюри, доцент кафедры теоритической физики и астрофизики физического факультета Белорусского государственного университета:
Исследования практически во всех областях физики, начиная от механики и заканчивая камерой Вильсона, которая измеряет треки частиц из космоса. Ребята всем этим интересуются, и у них есть возможности это сделать. Я думаю, что часть из них будут в науке. Это те люди, которые сейчас научились творчески мыслить. Они умеют задавать вопросы «почему» и умеют искать ответы на эти вопросы. Это очень важно.

# общество # Образование в Беларуси # Виталий Жилко

Другие новости рубрики

Все новости
Управляющий делами администрации Фрунзенского района Минска — о том, как в столице построена работа с обращениями граждан
27 февраля 2016 13:28

Управляющий делами администрации Фрунзенского района Минска — о том, как в столице построена работа с обращениями граждан

Белорусские энергетики сэкономили более 200 млн. долларов за счет модернизации профильных предприятий
27 февраля 2016 11:37

Белорусские энергетики сэкономили более 200 млн. долларов за счет модернизации профильных предприятий

Завершается кампания по декларированию доходов: финансовые отчеты белорусы должны представить до 1 марта
27 февраля 2016 11:29

Завершается кампания по декларированию доходов: финансовые отчеты белорусы должны представить до 1 марта