В Беларуси проходит Единый день безопасности дорожного движения

Основная его цель - минимизировать случаи, когда водители скрываются с мест совершения ДТП. Именно эта категория автолюбителей вызывает особую тревогу. Подобных преступлений в республике за текущий год уже произошло более 650. Их жертвами стали 124 человека, свыше 600 получили травмы и ранения. Анализ и изучение дел по подобным случаям показывает, что водитель скрывается с места аварии либо потому что боится наступления ответственности за совершённое преступление, либо находится в состоянии алкогольного опьянения. Дорожное происшествие, в результате которого гибнут люди, является неумышленным преступлением. Однако если водитель скрылся с места ДТП, в этом случае наступает уголовная ответственность.