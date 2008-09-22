В Беларуси проходит "День без автомобиля"

Минприроды и Минтранспорта призывают белорусов в этот день не садиться за руль своего авто.

За рубежом эта акция весьма популярна. В ней участвуют более тысячи городов различных стран мира. У нас же акция пройдет впервые и будет носить добровольный характер. Сегодня в Беларуси – более трех миллионов автомобилей. Пятая часть из них приходится на столицу. В среднем в год один автомобиль сжигает две тонны топлива, потребляя при этом 30 тонн воздуха и выбрасывая в окружающую среду более тонны загрязняющих веществ, многие из которых токсичны для человека. Снизить ущерб, наносимый природе и людям – и призван "День без автомобиля".

Предстоящую акцию Госавтоинспекция проведет под девизом "День без автомобиля – день без аварий". Правоохранители будут следить за бесперебойным движением общественного транспорта, количество которого в этот день значительно возрастет. Сотрудники ГАИ будут нести службу на улицах с интенсивным движением пешеходов и велосипедистов, оказывая им помощь в безопасном передвижении.

