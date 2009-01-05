В Беларуси проходит благотворительная акция «Наши дети»

Стало хорошей традицией в канун, а также в первые дни нового года посещать детские дома, школы-интернаты, опекунские и приемные семьи, детские социальные приюты и больницы. Основная задача благотворительной акции "Наши дети", которая проходит в стране уже в 14-й раз — помочь детям, педагогам и воспитателям по возможности разрешить бытовые, организационные и другие проблемы. Кроме сладостей, детям дарят компьютерную технику, игрушки, одежду, обувь, мебель и спортивный инвентарь. В акции участвуют руководители и сотрудники более 90-ста белорусских предприятий государственной и частной форм собственности. Продлится она по 10 января.