В Беларуси продолжаются торжественные мероприятия по случаю 75-летия со дня рождения Митрополита Минского и Слуцкого Филарета

Накануне Владыка был удостоен высшей церковной награды для православных митрополитов – правом предношения креста во время богослужения.

Этим правом его наградил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Церемония состоялась в Доме Милосердия.

В ближайшие дни праздник продолжится не только во всех православных храмах, но и на сцене Театра оперы и балета, где 25 апреля состоится торжественный концерт. Помимо священнослужителей юбилей главы Белорусской церкви соберет в одном месте и любителей церковной живописи.

В Национальном художественном музее завтра откроется экспозиция православных икон. Большинство из них были доставлены с родины митрополита Филарета – из Ярославля. Некоторые лики святых были специально отреставрированы сотрудниками галереи накануне праздника.