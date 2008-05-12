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В Беларуси продолжаются торжества по поводу 400-летия Константина Острожского

12 мая 2008 17:13
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Сегодня в Бресте ученые из Беларуси, России, Польши, Украины, Литвы и Греции говорили о литературном наследии просветителя. Жемчужиной которого стала первая в Восточной Европе полная Библия на церковнославянском языке.

И сегодня же на территории Брестской крепости, где по одной из версий в 1596 проходил Брестский собор в честь Константина Острожского установили памятный знак - восьмиконечный православный крест высотой в полтора метра. Освятил место Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, патриарший экзарх всея Беларуси.
# общество

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