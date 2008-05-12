В Беларуси продолжаются торжества по поводу 400-летия Константина Острожского

Сегодня в Бресте ученые из Беларуси, России, Польши, Украины, Литвы и Греции говорили о литературном наследии просветителя. Жемчужиной которого стала первая в Восточной Европе полная Библия на церковнославянском языке.



И сегодня же на территории Брестской крепости, где по одной из версий в 1596 проходил Брестский собор в честь Константина Острожского установили памятный знак - восьмиконечный православный крест высотой в полтора метра. Освятил место Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, патриарший экзарх всея Беларуси.