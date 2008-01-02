В Беларуси продолжаются новогодние мероприятия

В Минске центром праздничных гуляний стала площадка у Национальной библиотеки. Сегодня сюда пришли сотни семей. Взрослые вместе с детьми участвуют в праздничных конкурсах и играх. Развлекательная программа продлится до позднего вечера. Ее продолжением станет дискотека для молодежи. В целом в республике празднование Нового года проходит спокойно. Количество зарегистрированных преступлений - вдвое меньше, чем в обычные дни. Более спокойная обстановка наблюдается и на дорогах республики. Количество ДТП - практически на треть меньше, чем в прошлом году.



Напомним, в эти дни - вплоть до 8 января - правоохранители работают в усиленном режиме. Во время проведения массовых мероприятий только в столице за порядком следят около тысячи сотрудников внутренних дел, курсанты академии МВД, солдаты внутренних войск и спецназ. Правоохранители отмечают, что новогодние гуляния в городе прошли без существенных нарушений.



Меньшее количество обращений констатируют и медики. Причины вызовов "скорой" в новогодние праздники в целом не отличались от обычных дней. За истекшие сутки за медпомощью обратилось порядка 150 человек, 30 из них с алкогольным отравлением и лишь один пострадал от неосторожного обращения с петардами.