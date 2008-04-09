В Беларуси продолжают устранять последствия сильного урагана

Сила ветра достигала 30 метров в секунду. Были разрушены строения в 74 населенных пунктах. Более всего пострадала Витебская область. Стихия повалила сотни деревьев, повредила 9 жилых домов и 37 сельскохозпостроек, обесточила около полу тысячи населенных пунктов. Районные и областные комиссии по чрезвычайным ситуациям продолжаю работать на местах. Администрации районов подсчитывают нанесенный ущерб.



Ураган оставил после себя следы и в Могилёвской области. От стихии пострадало 8 районов: более 130-ти населённых пунктов на время остались без света, в 19 строениях разрушена кровля. Наиболее пострадал Белыничский район. Здесь повреждены линии передач, сельскохозпостройки и жилые дома. Однако, всему виной не только разгул стихии. По мнению специалистов, причиной масштабных разрушений послужили и недоработки строителей.

