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В Беларуси продолжают устранять последствия сильного урагана

09 апреля 2008 17:57
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Сила ветра достигала 30 метров в секунду. Были разрушены строения в 74 населенных пунктах. Более всего  пострадала Витебская область.  Стихия повалила сотни деревьев, повредила 9 жилых домов и 37 сельскохозпостроек, обесточила около полу тысячи населенных пунктов.   Районные и областные комиссии по чрезвычайным ситуациям продолжаю работать  на местах.  Администрации районов подсчитывают нанесенный ущерб.

Ураган оставил после себя следы и в Могилёвской области. От стихии  пострадало 8 районов: более 130-ти населённых пунктов на время остались без света, в 19 строениях разрушена  кровля. Наиболее пострадал Белыничский район. Здесь повреждены  линии передач, сельскохозпостройки и жилые дома. Однако, всему виной не только разгул стихии. По мнению специалистов, причиной масштабных разрушений  послужили и  недоработки строителей.
# общество

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