В Беларуси продолжают праздновать масленицу

Минские спецназовцы не нарушили традиции народного праздника. Сегодня военные кулинары угостили родителей военнослужащих и гостей блинами и настоящей солдатской кашей.

Спецназовцы продемонстрировали боевые умения и спортивную подготовку. Не обошлось и без традиционного в народе кулачного боя. В праздничной программе - выступления народных коллективов, дискотека и долгожданное увольнение на сутки. Блинное меню - редкость для солдатского рациона, потому это праздник вдвойне. Особенно для верующих солдат, которые после Масленицы соблюдают Великий пост.

Масленицу сегодня встретили и в Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта. Целый день в Озерцах под Минском звучала музыка и народные песни. Все желающие смогли поучаствовать в играх и конкурсах, покататься на лошадях и встретиться с властелином холода и мороза. Не обошлось и без угощения блинами - и главного ритуала праздника - сожжения на огне чучела Зимы.

