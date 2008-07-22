В Беларуси продолжают ликвидировать последствия сильного ветра, который накануне пронесся над республикой

В результате более сотни населенных пунктов страны остались без света.

По информации МЧС, особенно пострадали населенные пункты Гомельской и Минской областей, в 30 домах повреждены крыши. Кроме того, на полях Полесья большие полеглости зерновых. В большинстве населенных пунктов, пострадавших от стихии, энергоснабжение уже восстановлено. Районные комиссии по чрезвычайным ситуациям определяют объем ущерба.

"В результате прошедшего грозового фронта в области было задето 7 районов, - отмечает Руслан Габрилёв, пресс-секретарь Гомельского областного управления МЧС. - От электроэнергии отключено 167 населённых пунктов. Наиболее пострадал Петриковский район. В деревне были повреждены 20 кровлей жилых домов. Также от порыва ветра упала водонапорная башня. Водоснабжение в этой деревне есть. Сейчас ведутся работы по восстановлению. По состоянию на 8 утра без электроэнергии оставалось всего 80 населённых пунктов".



Меж тем, продолжается ликвидация последствий урагана, который обрушился на Березинский район в ночь с 14 на 15 июля. Его уже назвали одним из самых разрушительных. Масштаб бедствия в несколько раз превышает последствия ураганов в Беларуси за последние двадцать лет. На ликвидации разгула стихии работает более 2-ух тысяч человек, задействовано 300 единиц спецтехники. Ирина Мартьянова прошлась по следам урагана.