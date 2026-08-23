В Беларуси продолжают ликвидировать последствия циклона «Приска»

В Беларуси продолжают устранять последствия циклона «Приска». В домах жителей Брестской и Минской областей электроснабжение восстановлено – в других регионах работы продолжаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Непогода обрушилась на некоторые районы страны накануне. Порывы ветра достигали 27 метров в секунду. В Минской области без электроснабжения остаются пять населенных пунктов, где идет активная аварийно‑восстановительная работа. Задействовано 67 аварийно‑восстановительных бригад, 87 единиц специальной техники, 11 передвижных дизельных электростанций. В центральном регионе из‑за падения деревьев при непогоде травмированы двое детей: это мальчики 2014 и 2016 годов рождения. Один из них госпитализирован, второй получает медпомощь амбулаторно.

Восстановительные работы ведутся и в Гродненской области. Задействовано около 90 бригад и столько же единиц спецтехники. Энергетики прикладывают максимум усилий, чтобы оперативно восстановить электроснабжение потребителей. В МЧС рекомендуют быть особенно внимательными в ветреную погоду, не стоять под деревьями и слабо закрепленными конструкциями. Циклон обрушился на некоторые районы еще накануне. Сегодня в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. На севере страны ожидается порывистый ветер до 24 метров в секунду. В отдельных районах возможны кратковременные дожди и грозы.