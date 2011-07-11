В Беларуси продолжается работа по совершенствованию налогового администрирования

За два года налоговая нагрузка упала на 2,5 процентного пункта. Сейчас ведомство направило в Минфин свои предложения по дальнейшему снижению и оптимизации.

Переход на упрощенную систему будет идти на основе уведомительного, а не заявительного принципа. Еще одно нововведение готовится в отношении индивидуальных предпринимателей и физических лиц, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Наливайко, первый заместитель Министра по налогам и сборам:

Мы предлагаем снизить нижнюю границу диапазона базовых ставок единого налога для индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, осуществляющих розничную торговлю произведениями живописи, графики, скульптуры, народными промыслами, а также оказывающих репетиторские услуги.

На сегодня минимальная базовая ставка единого налога при торговле произведениями живописи у нас составляет 50 тыс. рублей, при оказании услуг репетитора – 90 тыс. Мы предлагаем по первому виду деятельности снизить ставки до 20 тыс. рублей, по репетиторству – до 50 тыс.