В Беларуси продолжается ликвидация последствий снегопада

Пока без света остаются некоторые населенные пункты в Гомельской и Могилевской областях. В Минской, неполадки устранены полностью.
Основные причины энергоаварий - налипание мокрого снега и падающие на провода деревья. Обесточенными оказались не только жилые дома, но и школы, детские сады и котельные.
Восстанавливают линии электропередач аварийные бригады предприятий электросетей, лесного и коммунального хозяйств. В "Белэнерго" заверили, что к концу дня подачу электроэнергии возобновят во всех населенных пунктах, пострадавших от непогоды.
Полным ходом идет расчистка дорог, задействована вся снегоуборочная техника.
По прогнозам синоптиков в ближайшие сутки снегопады продолжатся. Правохранители еще раз напоминают водителям и пешеходам быть предельно внимательными на дороге.