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В Беларуси продолжается ликвидация последствий снегопада

13 ноября 2007 09:55
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К сегодняшнему утру в республике было еще обесточено более 170 населенных пунктов, не работали 300 электроподстанций.

Пока без света остаются некоторые населенные пункты в Гомельской и Могилевской областях. В Минской, неполадки устранены полностью.

Основные причины энергоаварий - налипание мокрого снега и падающие на провода деревья. Обесточенными оказались не только жилые дома, но и школы, детские сады и котельные.

Восстанавливают линии электропередач аварийные бригады предприятий электросетей, лесного и коммунального хозяйств. В "Белэнерго" заверили, что к концу дня подачу электроэнергии возобновят во всех населенных пунктах, пострадавших от непогоды.
Полным ходом идет расчистка дорог, задействована вся снегоуборочная техника.

По прогнозам синоптиков в ближайшие сутки снегопады продолжатся. Правохранители еще раз напоминают водителям и пешеходам быть предельно внимательными на дороге.

# общество

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