В Беларуси продолжается этап активных действий совместной штабной тренировки вооруженных сил

Поручение провести «внеплановое учение» дал президент.

В ближайшие дни военнослужащие батальонов отработают ряд упражнений боевой подготовки на практике. На Обуз-Лесновском полигоне пройдет вождение танков, тактическое учение с личным составом мотострелковой роты 40-го гвардейского отдельного механизированного батальона и танковой роты 7-го гвардейского отдельного танкового батальона. Личный состав выполнит упражнение контрольных стрельб штатным снарядом из танка, а также совершит пятикилометровый марш-бросок.

Все этапы тренировки контролируют представители Государственного Секретариата Совета Безопасности, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».