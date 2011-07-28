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В Беларуси продолжается этап активных действий совместной штабной тренировки вооруженных сил

28 июля 2011 05:54
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Поручение провести «внеплановое учение» дал президент.

В ближайшие дни военнослужащие батальонов отработают ряд упражнений боевой подготовки на практике. На Обуз-Лесновском полигоне пройдет вождение танков, тактическое учение с личным составом мотострелковой роты 40-го гвардейского отдельного механизированного батальона и танковой роты 7-го гвардейского отдельного танкового батальона. Личный состав выполнит упражнение контрольных стрельб штатным снарядом из танка, а также совершит пятикилометровый марш-бросок.

Все этапы тренировки контролируют представители Государственного Секретариата Совета Безопасности, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# общество # Белоруссия

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