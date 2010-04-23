В Беларуси продолжается досрочное голосование

За три дня свои голоса уже отдали 15% избирателей, а это более миллиона человек.

Явка избирателей несколько выше, чем на предыдущих выборах в местные советы. Так в 2007 году к этому времени досрочно проголосовали около 12% избирателей. А в 2003-м и того меньше – 9%.

По оценке секретаря Центризбиркома активности избирателей способствуют чувство гражданской ответственности, желание сохранить стабильность в стране и хорошая погода. Сам Николай Лозовик проголосовал сегодня, на избирательном участке №25.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов:

– В день выборов я буду неотлучно в Центризбиркоме. Поэтому я просто вынужден проголосовать досрочно, чтобы никакие непредвиденные обстоятельства не помешали мне осуществить мое гражданское право.

Напомним, завтра последний день досрочного голосования. В основной день выборов, воскресенье, избиратели смогут прийти на участки с 8 утра до 8 часов вечера.