В Беларуси продолжается централизованное тестирование

Вторым испытанием для абитуриентов стал тест по русскому языку.

По предварительным данным, в нем приняли участие около 120 тысяч абитуриентов. Несколько тысяч из претендентов на студенческую скамью - иностранные граждане и лица без гражданства, которые постоянно проживают в нашей стране, в том числе, граждане России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

Напомним, специалистам Республиканского института контроля знаний даны кратчайшие сроки на проверку результатов тестирования по основным предметам, так как прием документов на некоторые специальности вузов силовых министерств и Министерства культуры заканчивается 11 июля. Следующее испытание - по истории Беларуси - пройдет 15 июня.

Между тем, в пунктах централизованного тестирования обеспечены все условия для проведения испытаний в жаркие дни. Нет никаких запретов на открытые окна и охлажденную питьевую воду. А для тех абитуриентов, кто тяжело переносит жару, в учреждениях работают медпункты и дежурят врачи "скорой" помощи.