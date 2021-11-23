Прямой эфир

В Беларуси продлили срок действия справок и иных документов. Что это значит?

23 ноября 2021 16:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Срок действия справок и иных документов вновь продлен в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси продлили срок действия справок и иных документов. Что это значит?-1

На этот раз еще на полгода. Например, если паспорт действителен до декабря и не продлевался ранее, то он будет автоматически продлен до июня 2022 года. Соответствующий Указ подписал Президент.  

В Беларуси продлили срок действия справок и иных документов. Что это значит?-4

Это дополнительная мера по предупреждению распространения COVID-19: не нужно лишний раз обращаться в различные учреждения, избегая массового скопления людей.  

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сооружается военно-полевая баня. Вот как Беларусь продолжает помогать беженцам на границе с Польшей
23 ноября 2021 15:52

Сооружается военно-полевая баня. Вот как Беларусь продолжает помогать беженцам на границе с Польшей

Дмитрий Шевцов о беженцах: «Привыкли к нашим белорусским вкусняшкам, я бы так сказал»
23 ноября 2021 15:33

Дмитрий Шевцов о беженцах: «Привыкли к нашим белорусским вкусняшкам, я бы так сказал»

«Это абсолютно безопасно». В детских поликлиниках Минска открылись пункты вакцинации от коронавируса
23 ноября 2021 15:28

«Это абсолютно безопасно». В детских поликлиниках Минска открылись пункты вакцинации от коронавируса