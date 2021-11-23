В Беларуси продлили срок действия справок и иных документов. Что это значит?

Новости Беларуси. Срок действия справок и иных документов вновь продлен в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Срок действия справок и иных документов вновь продлен в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На этот раз еще на полгода. Например, если паспорт действителен до декабря и не продлевался ранее, то он будет автоматически продлен до июня 2022 года. Соответствующий Указ подписал Президент.
Это дополнительная мера по предупреждению распространения COVID-19: не нужно лишний раз обращаться в различные учреждения, избегая массового скопления людей.