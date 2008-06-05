В Беларуси принято решение возвратиться к 11-летней средней школе

Это стало известно по итогам совещания у Президента страны.Главе государства сегодня представили Декрет "Об отдельных вопросах общего среднего образования".

Истории школьного дела не один месяц. На уровне Президента переход на 11-летку рассматривался несколько раз. Так, в апреле нынешнего года, это было большое совещание в Администрации. За круглым столом – приверженцы идеи 12-тилетнего образования и обучения на год меньше сидели рядом. Аргументов "за" и "против" тогда оказалось почти поровну. Президент дал на раздумье и принятие окончательного решения месяц.



Уже спустя 3 недели, при посещении Пружанского района, Александр Лукашенко вновь поднял эту тему, уже в беседе с учительским составом местной школы. Ее директор, с большим учительским опытом, тогда доказал Президенту, что возвращение к 11-летке было бы правильным решением.



Путем диалога выработали общую позицию: переход к 11-летнему обучению в Беларуси целесообразен. Президент, обращаясь к чиновникам, подчеркнул: эта сфера даже важнее, чем экономика. Без образования не может быть никакой экономики. Межведомственная комиссия в ответ озвучила проект решения по вопросам дальнейшего развития средней школы в стране. Выслушав все новшества, которые несет в себе 11-летка, Александр Лукашенко подчеркнул важность создания новых учебных программ и учебников. Дело сложное, так как справиться с ним придется в очень короткие сроки.



Переход к 11-летнему сроку обучения предполагает упорядочение учебных предметов и разгрузку программ от второстепенного материала. Так, из учебного плана исключаются предметы "Отечественная и мировая художественная культура", "Основы безопасности жизнедеятельности". А вот "Музыка", "Изобразительное искусство" будут преподаваться в начальной школе. Предусматривается, что все школы, а также гимназии и лицеи, будут работать 5 дней в неделю. Шестой день посвящается физкультуре, спорту, а также факультативным занятиям.



Общая продолжительность учебного года составит 35 недель - с 1 сентября по 1 июня, то есть, увеличится по сравнению с ныне существующей на одну учебную неделю.



Сегодняшнее решение о возвращении к 11-летке – окончательное. Это будет последняя реформа в системе образования современной белорусской школы.