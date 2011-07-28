В Беларуси принято решение о наращивании эффективности системы противовоздушной обороны силами авиации

В связи с этим ряд средств ПВО перебазирован в аэропорты республики.

В ходе совместной штабной тренировки вооруженных сил впервые использовались беспилотные летательные аппараты.

Напомним, во «внеплановых учениях» задействована вся военная вертикаль: от генерального штаба до сил немедленного реагирования. Штабная тренировка стартовала два дня назад по поручению президента, главнокомандующего вооруженными силами страны, и продлится до конца недели. 28 июля министру обороны вручен пакет с распоряжениями, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Станислав Зась, заместитель государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь:

С целью наращивания обстановки сегодня Министру обороны вручено распоряжение президента Республики Беларусь, главнокомандующего вооруженными силами, о приведении в боевую полную готовность трех мобильных батальонов 38-й отдельной мобильной бригады.

Юрий Жадобин, министр обороны Республики Беларусь:

Сегодня утром президент лично позвонил министру оборону и заслушал мой доклад о состоянии выполнения дел по выполнению тех распоряжений, которые были отданы Вооруженными силами за последние два дня. Я доложил, что мы впервые использовали беспилотные летательные аппараты для обнаружения диверсионно-резведывательных групп, впервые применены вертолеты для сопровождения колонн. Президент, в целом, был удовлетворен докладом.