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В Беларуси празднуют Масленицу

28 февраля 2009 17:55
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Особенно широко проводы зимы отметили жители столицы – народные гулянья развернулись во всех районах Минска.

Самой многолюдной стала площадка возле Ледового дворца. Скоморохи удивляли почти акробатическими номерами, артисты – зажигательными танцами и песнями. Перетягивание каната, шуточная эстафета, прыжки в мешках – игры, конкурсы и забавы собрали немало желающих поучаствовать в них. И конечно же, минчане и гости столицы отведали главное угощение праздника – блины.

А в войсковой части 3310 масленицу отмечали не только, следуя традициям. Такого эксклюзивного способа катания на лыжах наши предки точно не знали. А вот кулачные бои как раз-таки возвращают в старину. Настоящих героев не испугал ни противник, ни мороз.

# общество

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