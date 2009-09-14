В Беларуси появится свой Ноттингем

Жилой комплекс «Ноттингем» будет построен в Минском районе и станет одним из самых крупных строительных проектов в Беларуси.

Название «Ноттингем» выбрано не случайно. Минск и Ноттингем являются городами-побратимами. Вот уже более 50 лет города поддерживают тесные дружественные отношения, воплощая в жизнь совместные проекты. Поскольку проект создан в британском стиле, было решено и название ему дать соответствующее. В июне текущего года руководство группы компаний «Юнивест-М» посетило Великобританию с визитом, во время которого глава городского совета Ноттингема дал официальное разрешение на использование одноименного названия.

Территория будущего комплекса расположена в двух километрах от Минской кольцевой автодороги и граничит: на севере - с проектируемой автодорогой в направлении Национального аэропорта Минск, на юге - с биологическим заказником республиканского значения «Стиклево», на западе - с автодорогой и железной дорогой Колодищи-Михановичи, на востоке - с участком проектируемого гольф-комплекса.

Жилой комплекс «Ноттингем», строительство которого начнется в 2010 году - масштабный проект как с точки зрения размера территории, так и с позиции планируемой численности населения. На 290 га предполагается построить более 850 тыс. кв.м жилья для 21 тыс. человек. В архитектуре «Ноттингема» заложены традиции белорусского и европейского градостроительства. Для проекта выбрана преимущественно малоэтажная и среднеэтажная застройка, а также несколько усадебных зон. Дома образуют внутренние дворики с возможностью парковки. На территории построят 6 функциональных зон: жилую, спортивную, общественные центры и объекты социального обслуживания, ландшафтно-рекреационную, производственно-коммунальные территории, улицы и дороги.

Транспортное сообщение с Минском будет осуществляться посредством пассажирских перевозок городскими автобусами и маршрутными такси по новой автомобильной дороге Минск - Национальный аэропорт Минск. Пятнадцатиминутная доступность станций метрополитена «Могилевская» и «Уручье» позволит будущим жителям жилого комплекса в короткие сроки добираться до любой точки столицы.

Образовательная и медицинская инфраструктура «Ноттингема» будет создаваться, исходя из принципа равномерного распределения государственной и частной форм собственности. В жилом комплексе построят 4 детских сада, 3 школы, поликлинику, аптеки, медицинские центры. В учреждениях сферы образования предполагается внедрение лучших образовательных традиций и углубленное изучение английского языка. В проект также заложены все необходимые функциональные возможности для занятий физкультурой и различными видами спорта. Запланировано строительство стадионов, катков, бассейнов, теннисных кортов, лыжероллерной трассы и открытых площадок для занятий физкультурой.

Несомненным конкурентным преимуществом жилого комплекса является наличие разнообразных объектов коммерческой недвижимости, которые будут привлекательны как для реализации крупномасштабных проектов, так и для инвестирования в формате малого и среднего бизнеса. В «Ноттингеме» предусмотрено строительство гостиниц, офисов, магазинов, торговых центров, ресторанов, кафе, а также объектов развлекательно-досуговой инфраструктуры, сообщает БЕЛТА.