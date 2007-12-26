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В Беларуси появится систематизированный Свод законов

26 декабря 2007 15:53
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С 1 января начнется издание систематизированного собрания законодательных актов - Свода законов. Работа над проектом велась в течение 10 лет. Наша республика первой на постсоветском пространстве завершила этот процесс. Систематизированный Свод законов позволяет ориентироваться в законодательстве страны, а также четко выявлять его недостатки. Для удобства в использовании и внесении изменений, Собрание законодательных актов разработано в виде электронного каталога.
# общество

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