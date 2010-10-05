В Беларуси появился центр подготовки на авиасимуляторах, аналогов которому нет в мире

Республиканский центр подготовки виртуальных военных специалистов впервые открылся в Минске на базе Министерства обороны. Первый пробный курс поможет освоить виртуальную авиацию по компьютерной игре «Ил-2. Штурмовик». В центре подготовки есть симуляторы не только боевых самолетов Второй мировой войны, но и современных Су-27, МиГ-29, Су-25.

Оригинальный учебный план в этот первый, экспериментальный год осваивают курсанты Суворовского училища. Программа занятий на два месяца: «История авиации», «Знакомство с Ил-2», «Авиационный язык», «Основы аэродинамики»… Третий месяц – практика. Здесь — руление, взлет и посадка, навигация, ночные полеты и полеты в условиях плохой видимости, действия при ЧП. И все это в виртуальном пространстве. А знания вполне реальные. Программа рассчитана на девять месяцев – по два часа занятий три раза в неделю.

Андрей Шубадеров, начальник военного информагентства «Ваяр» Минобороны Беларуси:

Говорят, компьютерные игры – вредная вещь. С этим можно поспорить. Все хорошо в меру, при правильном подходе можно даже из виртуальной войны вынести хорошие навыки, которые пригодятся любому солдату: реакция, умение работать в команде, скорость принятия решения. А чтобы долго не засиживаться на одном месте и поддерживать физическую форму, наши курсанты будут заниматься в тренажерном зале, расположенном рядом с компьютерным классом. К концу курса суворовцы будут знать, что такое разведка, перехват, штурмовка.

Виталий Некрашевич, разработчик программы подготовки военных специалистов, руководитель виртуального штурмового полка «BY»:

Поначалу думал, что идея подготовки военных специалистов при помощи компьютерных игр не будет воспринята всерьез. Но авиасимуляторы очень точно имитируют полет на боевом самолете, так что это отличная база для подготовки специалистов. У нас появился единственный в своем роде центр подготовки на авиасимуляторах, аналогов которому в мире нет.

В следующем году курсанты Республиканского центра подготовки виртуальных военных специалистов, скорее всего, представят свою команду на мировых соревнованиях по киберспорту, пишет «Р».