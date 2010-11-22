В Беларуси повысят процент выигрыша игровых автоматов и ограничат размещение игорных заведений

Соответствующий указ подписал глава государства.

С 1 января будущего года деятельность в сфере игорного бизнеса осуществляют исключительно юридические лица Беларуси. Игровые автоматы можно размещать в помещениях, общая площадь которых, включая служебную зону, должна быть не менее 100 кв. метров, а для размещения казино — не менее 250. Исключение — гостиницы и гостиничные комплексы категории три звезды и выше.

С 1 апреля предусмотрено ведение Госреестра моделей игровых автоматов, допущенных к использованию в Беларуси. А с 1 июля 2012 года вводится в эксплуатацию специальная компьютерная кассовая система, которая позволит в режиме реального времени полностью контролировать финансовые потоки игорных заведений, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». .