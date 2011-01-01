В Беларуси повышается минимальная заработная плата. Что ещё изменилось с 1 января?

С 1 января 2011 года дня в республике осуществляется ряд нововведений в разных сферах.

В последний день уходящего года Президент Александр Лукашенко подписал директиву №4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулирования деловой активности в Республике Беларусь». Это очередной шаг либерализации отечественной экономики и поддержки белорусского бизнеса.

В Беларуси с сегодняшнего дня повышается минимальная заработная плата. Теперь она составляет 460 тысяч белорусских рублей. Минимальная зарплата – один из важнейших социальных стандартов в области оплаты труда. От него зависят различные выплаты.

Российскую нефть и нефтепродукты Беларусь с этого дня будет получать без пошлин и без ограничения объёмов. Это предусмотрено Соглашением по формированию Единого экономического пространства, подписанное главами государств Таможенного союза в декабре 2010 года.

Также в Беларуси изменяются некоторые условия постановки на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий. Нововведение касается молодых специалистов, людей, проживающих в сельской местности, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».