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В Беларуси после сильных морозов ожидается потепление. Почему оно может быть опасно?

21 января 2021 06:32
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Новости Беларуси. После сильных морозов ожидается потепление. Однако такие резкие перепады температур тоже могут представлять опасность. МЧС предупредило о травмах из-за наледи на крышах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси после сильных морозов ожидается потепление. Почему оно может быть опасно?-1

Сейчас она начнет активно таять. При обнаружении сосулек необходимо обратиться в обслуживающую организацию. Работники коммунальных служб устранят опасность.

В Беларуси после сильных морозов ожидается потепление. Почему оно может быть опасно?-4

Автолюбителям и пешеходам следует с бдительностью встречать предстоящее потепление. Если во время прогулки вы услышали над головой шум, не стоит пытаться узнать его источник. Нужно прижаться к стене здания или спрятаться под крышу, она станет укрытием.

Также работники МЧС напомнили родителям о том, что стоит рассказать о мерах предосторожности детям.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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