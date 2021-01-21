В Беларуси после сильных морозов ожидается потепление. Почему оно может быть опасно?

Новости Беларуси. После сильных морозов ожидается потепление. Однако такие резкие перепады температур тоже могут представлять опасность. МЧС предупредило о травмах из-за наледи на крышах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас она начнет активно таять. При обнаружении сосулек необходимо обратиться в обслуживающую организацию. Работники коммунальных служб устранят опасность.

Автолюбителям и пешеходам следует с бдительностью встречать предстоящее потепление. Если во время прогулки вы услышали над головой шум, не стоит пытаться узнать его источник. Нужно прижаться к стене здания или спрятаться под крышу, она станет укрытием.

Также работники МЧС напомнили родителям о том, что стоит рассказать о мерах предосторожности детям.