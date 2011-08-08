В Беларуси после распределения некоторым выпускникам власти оплачивают съемное жилье

Первые рабочие будни наступили у выпускников ВУЗов. К месту работы с университетской скамьи молодые специалисты приезжают целыми семьями. Так, герои нашего сюжета — начинающие врачи — уже сегодня имеют возможность строить карьеру, не задумываясь о жилищных проблемах.

В Новолукомльской больнице Сергей проходил последипломную годичную стажировку. И вот врач-интерн официально вступил в должность хирурга. Количество операций на первом месте работы молодой специалист принципиально не считает. Главное, пациенты уже полюбили молодого доктора.

Сергей Нарейко, врач-хирург Новолукомльской Центральной районной больницы:

На районе ты больше востребован, и твоя работа больше нужна как пациентам, так и населению района. Поэтому здесь чувствуешь себя востребованным.

Медицинскую помощь в этой больнице стремятся оказывать на высшем уровне. Реанимация хорошо оснащена. А местные медики одними из первых в стране освоили эндопротезирование. И это не без помощи молодых квалифицированных кадров.

Николай Пинчук, главный врач Новолукомльской Центральной районной больницы:

За последние 2 года в наше лечебное учреждение пришли на первое место работы 9 молодых врачей.

Сейчас больница приняла на работу семейный подряд. В соседнем отделении работает жена Сергея. Любовь — участковый врач-педиатр. Работа с маленькими пациентами нравится. Не смущает и то, что ради нее пришлось переехать.

Любовь Нарейко, врач-неонатолог Новолукомльской Центральной районной больницы:

Работа с людьми — она всегда работа с людьми, и не важно, где работать — в Витебске или где-то дальше, поэтому ничего страшного в этом нет.

В этой новостройке Сергей и Любовь справили новоселье всего несколько дней назад. Ключи от новой двухкомнатной квартиры — лучший подарок для молодой семьи. Помимо общей профессии, супругов-медиков объединяет и любовь к здоровому образу жизни. Потому турник в квартире появился раньше, чем мебель.

Любовь Нарейко:

Жилье, конечно, нравится. Квартира просторная, кухня большая. Очень удобно.

Квартирный вопрос за молодых специалистов решают районные власти. Вплоть до того, что берут на себя оплату за съемное жилье. Возможно, поэтому более 70% молодых специалистов закрепляются за рабочими местами.

Ирина Чернова, начальник отдела организационно-кадровой работы Чашникского райисполкома:

У нас строится жилье, строятся кооперативы, как в городе Новолукомле, так и в городе Чашник,и и в сельской местности. Практически каждый молодой специалист в первый год получает жилье.

Первое рабочее место может остаться единственным и для Сергея с Любовью. С профессией они определились, теперь собираются стать настоящими профи. Здесь для этого есть все условия, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».