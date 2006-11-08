В Беларуси посчитают российских туристов

Въезжающим гражданам на железнодорожном и автобусном транспорте будет предложено заполнить анонимную анкету о цели поездки и планируемых к посещению объектах. Основная задача проекта - определить, какое количество россиян прибывает в Беларусь с туристическими целями. Планируется также проведение анкетирования и автолюбителей, прибывающих в нашу страну. В Министерстве спорта и туризма отметили, что такой опрос ни коим образом не изменит порядок и не осложнит пересечение белорусско-российской границы.