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В Беларуси посчитают российских туристов

08 ноября 2006 11:51
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Въезжающим гражданам на железнодорожном и автобусном транспорте будет предложено заполнить анонимную анкету о цели поездки и планируемых к посещению объектах. Основная задача проекта - определить, какое количество россиян прибывает в Беларусь с туристическими целями. Планируется также проведение анкетирования и автолюбителей, прибывающих в нашу страну. В Министерстве спорта и туризма отметили, что такой опрос ни коим образом не изменит порядок и не осложнит пересечение белорусско-российской границы.
# общество

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