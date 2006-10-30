В Беларуси похолодало

В столице с 30 октября потеплеют батареи в административных зданиях. Соответствующее решение принято в Мингорисполкоме.

Руководству организаций и предприятий города предоставлено право самостоятельно решать, когда включать отопление, исходя из фактического температурного режима.

Напомним, что с 13 октября включено отопление в лечебно-профилактических стационарах столицы, с 16-го тепло поступило в детские сады, школы и другие социальные учреждения. В жилом фонде подача тепла началась с 17 октября.

Тем временем, в Витебске обсуждается проект новой программы Союзного государства в области гидрометеорологии. Она рассчитана на 2007-2011 годы и направлена на совершенствование системы обеспечения населения и отраслей экономики Беларуси и России информацией о сложившихся и прогнозируемых природно-климатических условиях, а также состоянии и загрязнении природной среды.