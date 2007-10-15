В Беларуси поэтапно включают отопление в жилом секторе

На протяжении последних пяти дней среднесуточная температура в была ниже +8 градусов тепла. А в минувшую ночь она не превысила +4 градусов, что является основанием для начала отопительного сезона. Отопление в детских садах, больницах и других объектах социальной сферы уже включено во всех регионах республики.



В ближайшие два дня тепло станет и во всех столичных квартирах. Сегодня в Мингорисполкоме говорили о сроках подачи тепла в жилой сектор столицы и административные здания. Первые дома подключили уже в субботу. И за два выходных теплее стало в половине минских квартир. Специалисты уже сутки контролируют систему отопления. Сведений о серьезных сбоях пока не поступало.



До 17 октября тепло должно стать всей стране. Отопление включат в 49,5 тысячах квартир. В республике к этому моменту уже подключено 23 тысячи домов. 100% жилого сектора с теплом - в Могилевской области, более чем две трети - в Витебском регионе. Отопление включено в каждой второй квартире в Минской области. 32 и 23 % жилого сектора с теплом соответственно в Брестской и Гомельской областях. В Гродненском регионе отопительный сезон начался сегодня.