В Беларуси подводят первые итоги призывной кампании "зима-2008"

Впечатления новобранцев от службы в армии: учиться военному делу хоть и не просто, но весьма интересно.

Накануне призыва Дмитрий Иванов, как и большинство его сверстников немного волновался. Что ждет за забором воинской части, думал парень. Но у же первые дни службы убедили - в армии почти как в школе - нужно прежде всего учиться. Всего за 2 недели Дмитрий узнал: как держать автомат и чеканить шаг, как командовать и кому подчиняться.

Подъем, зарядка, завтрак, занятия... Весь день расписан по минутам. Впрочем, командование части сделало все возможное, чтобы занятия были не только интенсивными, но и эффективными!

Времени на отдых мало, но новобранцы уже научились ценить свое время! Поделиться впечатлениями с родителями, вот куда уходит в буквальном смысле драгоценное время. Несколько минут отдыха и снова занятия, оказывается, учиться военному делу хоть не просто, но весьма интересно.

Служба этих парней только начинается, но самое трудное уже позади. А следующие полтора года пролетят незаметно, но останутся в памяти на всю жизнь.

