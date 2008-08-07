В Беларуси подводят итоги вступительной кампании

Без вступительных испытаний в этом году в вузы принято более 270 человек.

Это победители республиканских олимпиад и творческих конкурсов. В целом средний конкурс составил чуть более двух человек на бюджетное место. По-прежнему популярны сферы международных отношений, туризма, специальности юриста и экономиста.

По мнению председателя Госкомиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний Анатолия Рубинова, нынешняя вступительная кампания прошла наиболее организованно. Правда, выставление единой границы - 20 баллов - себя не оправдало. В следующем году необходимо будет продумать и решить проблему выставления нижней границы максимального проходного балла на централизованном тестировании.

