Прямой эфир

В Беларуси подводят итоги вступительной кампании

07 августа 2008 11:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Без вступительных испытаний в этом году в вузы принято более 270 человек.

Это победители республиканских олимпиад и творческих конкурсов. В целом средний конкурс составил чуть более двух человек на бюджетное место. По-прежнему популярны сферы международных отношений, туризма, специальности юриста и экономиста.

По мнению  председателя Госкомиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний Анатолия Рубинова, нынешняя вступительная кампания прошла наиболее организованно. Правда, выставление единой границы - 20 баллов - себя не оправдало. В следующем году необходимо будет продумать и решить проблему выставления нижней границы максимального проходного балла на централизованном тестировании.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
07 августа 2008 11:08

Курсантам военных вузов будет оказана материальная помощь

07 августа 2008 11:06

Лучшие объекты благоустройства нынешнего года оценивают столичные архитекторы и озеленители

07 августа 2008 11:06

Сегодняшний день станет самым напряженным для пекинского аэропорта "Шоуду"