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В Беларуси подводят итоги осенне-зимнего призыва

11 января 2008 13:11
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Армейские ряды пополнили около девяти тысяч новобранцев. Более трети из них - с высшим образованием. С каждым годом престиж армии растет. К примеру во внутренние войска берут по конкурсу, чтобы потом иметь возможность работать в силовых структурах.

В этот призыв почти четверть годных к военной службе составили резерв. Во многих военкоматах страны сегодня проходят дни призывника.  К месту будущей службы новички отправятся примерно через две недели.

<Призывники с желанием идут служить, то есть более качественный отбор у нас проходит в вооруженные силы. В основном наибольшей популярностью пользуются войска специального назначения, мобильные силы, внутренние войска и пограничные войска>, - отметил зместитель военного коммисара Партизанского районного военного коммисариата Минска Александр БАСАВИН.

# общество

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