В Беларуси подвели итоги централизованного тестирования

Все сертификаты выдадут абитуриентам в ближайшее время.

Самым популярным предметом оказалась математика. Ее сдавали более 103,5 тысяч поступающих. И 33 получили высшую оценку.

Всего 100-бальников оказалось 65. К сожалению, есть и нулевые результаты. Эти абитуриенты не смогут далее продолжить участие во вступительной кампании.

А следующий ее этап – подача документов. Белорусские вузы первого потока с 9 июля начинают прием, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Игорь Козел, первый заместитель директора Республиканского Института контроля знаний:

Более 400 тысяч тестов выполнено абитуриентами по 14 общеобразовательным предметам. Наиболее высокие результаты традиционно демонстрируют по гуманитарным дисциплинам.

Завершено оформление сертификатов. Они уже переданы в пункты проведения тестирования. Я думаю, в ближайшие два дня начнется выдача сертификатов.