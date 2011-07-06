В Беларуси подвели итоги централизованного тестирования

Самым популярным предметом оказалась математика. Ее сдавали более 103,5 тысяч поступающих. И 33 получили высшую оценку.
Всего 100-бальников оказалось 65. К сожалению, есть и нулевые результаты. Эти абитуриенты не смогут далее продолжить участие во вступительной кампании.
А следующий ее этап – подача документов. Белорусские вузы первого потока с 9 июля начинают прием, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Игорь Козел, первый заместитель директора Республиканского Института контроля знаний:
Более 400 тысяч тестов выполнено абитуриентами по 14 общеобразовательным предметам. Наиболее высокие результаты традиционно демонстрируют по гуманитарным дисциплинам.
Завершено оформление сертификатов. Они уже переданы в пункты проведения тестирования. Я думаю, в ближайшие два дня начнется выдача сертификатов.