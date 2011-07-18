В Беларуси под запрет для купания попали 22 водоема. Основная причина – возбудители кишечных заболеваний

В жаркую погоду опасные микроорганизмы моментально размножаются в нагретой воде. Больше всего в этой ситуации страдают дети.

На Комсомольском озере как всегда многолюдно. Минчанам повезло – все 30 пляжей столицы открыты для купания. В горячий сезон пробу воды берут здесь минимум раз в неделю.

Что касается других областей, то тут дела обстоят несколько хуже. В черный список уже попало более 20 водоемов. В Брестской области купаться запрещено сразу на семи пляжах. Столько же водоемов закрыто в Витебской области, шесть пляжей – на Гомельщине: это озера Комарино и Святое. В Витебской области окунуться запрещено в карьер Щетинка и реку Днепр в черте Орши.

Наталья Конышева, врач-гигиенист Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Исследования на микробилогические показатели включают в себя определение индикаторных микроорганизмов, возбудителей шигел, сальмонел, стафилококов, энтеровирусов, холерного вибриона.

Если бактериологические показатели анализов воды дважды оказались неудовлетворительными, на пляже незамедлительно устанавливается специальная табличка, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Однако определить опасность можно и невооруженным глазом. Если на поверхности водоема плавает пленка, видны пятна, то рисковать не стоит. Кроме того, вода не должна иметь не свойственных ей запахов.

Светлана Кретова, заведующая противоэпидемическим отделением Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Если какие-то граждане не соблюдали правила купания, купались в случайных водоемах, то они рискуют заболеть дизентерией, гастроэнтеритами, гепатитом А, брюшным тифом.

Пляж на реке Муховец, открытый для купания, почему-то оказался не в угоду молодым людям. Они предпочли неизведанное дно и необустроенный пляж. Заборы воды на неофициальных пляжах не берут. Компания идет с риском на дно.

Прохлада воды, несмотря на все запреты и предупреждения, манит экстремалов. Рискнув раз, любители водных процедур подписывают больничный приговор.

Прежде чем зайти в мутную реку, стоит подумать дважды. К тому же, всегда есть альтернатива – та же лодка или катамаран.

Из-за устоявшейся жаркой погоды сухой список может пополниться. И если все же вы рискнули искупаться в сомнительном месте, специалисты настоятельно рекомендуют держать голову высоко над водой, следя, чтобы вода не попадала в рот.